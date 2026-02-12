СК проверит информацию о выдаче жилья мигрантам в Пензенской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Факт предоставления квартир приезжим в обход местных очередников привлек внимание правоохранительных органов.
Следственный комитет России начал проверку данных о распределении жилых помещений в пользу семей мигрантов в городе Сердобске Пензенской области.
Поводом для разбирательства послужило коллективное недовольство жителей районного центра и публикации в социальных сетях. Согласно имеющейся информации, глава города торжественно вручила жилищные сертификаты многодетным семьям, которые, по мнению горожан, являются мигрантами.
Местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, долгое время ожидают своей очереди. При этом решение было принято в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают в сложившейся ситуации коррупционную составляющую.
Как стало известно 5-tv.ru, обладателями государственных сертификатов стали две женщины, имеющие отношение к одному мужчине — 35-летнему Н. Гадоеву. Уточняется, что одна из них состоит с ним в официальном браке, а вторая является сожительницей, при этом обе фигурировали на снимках с градоначальницей.
Выяснилось, что сам глава семейства официально прописан в Пензенской области и является гражданином Российской Федерации, однако трудится он в Москве. Несмотря на это, факт получения жилья сразу двумя связанными с ним женщинами вызвал широкий общественный резонанс.
Контроль над ходом доследственной проверки установил лично председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Следователям предстоит выяснить, на каких основаниях принималось решение о выделении бюджетных средств и не были ли нарушены права коренных жителей региона, стоящих в очереди на получение квартир.
