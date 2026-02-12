Одногруппника студента, устроившего стрельбу в Анапе, взяли под стражу

Ему выдвинули обвинения в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство.

Одногруппника студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы, заключен под стражу по решению суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

«Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – один месяц 29 суток», – написали в официальном Telegram-канале пресс-службы судов Краснодарского края.

По версии следствия, в ноябре прошлого года подросток узнал о планах своего друга напасть на техникум. После этого молодой человек начал активно подговаривать одногруппника совершить преступление.

Подозреваемый пробудет в под стражей до 11 апреля включительно. Ему выдвинули обвинения в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство.

«Обвиняемый является несовершеннолетним, в связи с чем судебное заседание проходило в закрытом режиме», – отметили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Ранее сообщалось, что утром 11 февраля стрельба произошла в Анапском индустриальном техникуме на улице Промышленной. В результате погиб охранник, который пытался предотвратить нападение. Устроившего стрельбу студента оперативно задержали.

