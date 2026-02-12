Сцена была ее домом: чем запомнилась актриса Галина Федорова

Фото: Кадр из сериала «Час Волкова», 2007-2011

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она скончалась на 91-м году жизни.

Заслуженная артистка РСФСР Галина Андриановна Федорова скончалась на 91-м году жизни. Она посвятила сцене десятилетия, а зрителям запомнилась десятками ярких ролей в театре и кино — от камерных драм до популярных телесериалов.

Первые шаги к сцене

Будущая актриса родилась в 1935 году. Ее творческий путь стартовал в Саратове — в театральной студии «Молодая гвардия» при Дворце пионеров. Руководила кружком педагог Наталья Сухостав, воспитавшая целую плеяду артистов. Именно там Федорова получила первые уроки сценической речи, пластики и работы с текстом.

В той же студии занимался и будущий мэтр Олег Табаков. Вместе они выходили на сцену детских спектаклей, участвовали в праздничных постановках и мечтали о большом театре. Табаков вскоре отправился покорять Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. Федорова тоже задумывалась о столице, однако семейные обстоятельства и финансовые трудности не позволили ей уехать. Она окончила Саратовское театральное училище и начала профессиональную карьеру в родном городе.

Три десятилетия в Рязанском театре драмы

Главной сценой в жизни актрисы стал Рязанский театр драмы, где она служила почти 30 лет. За это время Федорова создала десятки разноплановых образов — от молодых героинь до сложных возрастных характеров.

Особым этапом стала работа над ролью пожилой матери в спектакле «Любовь Яровая». На момент постановки актрисе было около 40 лет, и предложение сыграть 70-летнюю женщину поначалу вызвало сомнения. Однако тщательная подготовка — наблюдения за пожилыми людьми, изучение походки, мимики, речи — позволила создать убедительный и глубокий образ. Эта роль стала поворотной: режиссеры увидели в ней артистку широкого диапазона.

После смерти супруга, ведущего актера театра Олега Бордзиловского, с которым она прожила более трех десятилетий, Федорова покинула сцену. Однако с профессией не рассталась — активно снималась в кино и сотрудничала с «Мосфильмом» в качестве кастинг-директора по Рязанской области.

Кинодебют и популярность на телевидении

В кинематографе актриса появилась сравнительно поздно — в начале 2000-х. Ее первой значимой работой стала роль в фильме «Русские бабы», после чего предложения начали поступать регулярно.

За последующие годы Федорова приняла участие более чем в 30 проектах. Она снималась преимущественно в телесериалах, став узнаваемой исполнительницей характерных ролей. Среди работ — «Интерны», «Час Волкова», «Кремлевские курсанты», «Закон и порядок», «Москва. Три вокзала», «Папины дочки» и другие.

Зрители особенно запомнили ее героинь — строгих матерей, соседок, пожилых женщин с непростыми судьбами. Даже в эпизодах она умела придать персонажу живость и объем.

Творческая династия

Актерское дело продолжилось в семье. Дочь Федоровой, Евгения Бордзиловская, также выбрала сцену и съемочную площадку. В фильме «А счастье где-то рядом» на экране появилась сразу вся династия — сама Галина Андриановна, ее дочь и внучка Софья. Эта работа стала для актрисы особенно дорогой и символичной.

Мастер перевоплощения

Коллеги называли Федорову актрисой перевоплощения. Она внимательно наблюдала за людьми в повседневной жизни — на рынках, в транспорте, на улицах — чтобы уловить детали, из которых складывается характер. Походка, интонация, жест — каждая мелочь имела значение.

Даже второстепенные роли она проживала с полной отдачей, избегая формальности. Для нее не существовало «маленьких» персонажей — каждый образ требовал правды и внутренней логики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.