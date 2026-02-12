Умерла актриса из сериалов «Интерны» и «Папины дочки» Галина Федорова

Фото: Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», реж. Эдуард Радзюкевич, Александр Жигалкин, Ирина Васильева, 2007 – 2013 гг.

Печальное известие пришло из мира отечественного кинематографа и театрального искусства.

На 91-м году жизни в Москве скончалась актриса Галина Федорова, известная зрителям по своим ролям в телевизионных хитах «Интерны» и «Папины дочки». Об этом сообщила пресс-служба Рязанского театра драмы.

Пожилая актриса имела почетное звание заслуженной артистки РСФСР и была признанным мастером сцены. Большую часть своей творческой биографии, с 1963 по 1991 год, она посвятила Рязанскому государственному театру драмы. На его подмостках Галина Андриановна воплотила в жизнь множество глубоких и запоминающихся образов, став настоящей легендой местного театрального сообщества.

В начале 2000-х артистка начала развивать карьеру в киноиндустрии и на телевидении. Помимо съемок в комедийных ситкомах, в ее послужном списке значится работа в драматическом фильме «Русские бабы» и ряде других востребованных проектов. Однако деятельность Федоровой не ограничивалась только актерством.

Она занимала должность кастинг-директора студии «Мосфильм» на территории Рязанской области. Благодаря ее профессионализму и чуткости многие начинающие таланты смогли получить свои первые значимые роли на большом экране. Коллеги отзываются о ней как о невероятно добром и преданном своему делу человеке, который всегда был готов прийти на помощь.

Общественная жизнь артистки также была насыщенной. Галина Федорова активно занималась защитой прав своих коллег, возглавляя профсоюзную организацию в родном театре. В рамках работы в Рязанском отделении Союза театральных деятелей Российской Федерации она курировала военно-патриотическое направление.

Знакомые и ученики отмечают ее неиссякаемую энергию и отзывчивость, которые она сохраняла до последних дней. Ее уход стал большой потерей для всей культурной сферы региона и страны, оставив после себя богатое творческое наследие как в кино, так и на театральных подмостках.

