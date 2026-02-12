Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

Евросоюз рассуждает о необходимости диалога с РФ по вопросу украинского урегулирования, однако одновременно в Европе идут военные приготовления.

Украина и ее западные спонсоры за последние несколько дней предпринимали активные усилия для срыва переговорных усилий России и США по поиску формулы мирного урегулирования. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в ходе заседания Постоянного совета организации. Слова Полянского приводит агентство ТАСС.

«За прошедшие несколько дней киевский режим и его спонсоры работали не покладая рук над тем, чтобы сорвать усилия российских и американских дипломатов по нахождению формулы устойчивого мирного урегулирования украинского конфликта на основе пониманий, достигнутых нашими лидерами в Анкоридже летом прошлого года», — подчеркнул Полянский.

По словам Полянского, пока НАТО затягивает конфликт на Украине, любые разговоры о безопасности Россия воспринимает как ширму для эскалации. Альянс стремится не допустить создания устойчивой архитектуры международной безопасности, которая учитывала бы интересы России и других мировых игроков.

Также Полянский добавил, что в Европейском союзе (ЕС) продолжают звучать призывы к диалогу с Россией, но при этом они неизменно сопровождаются военными приготовлениями, и РФ это фиксирует.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что лидер киевского режима Владимир Зеленский использует теракты против мирных жителей как способ сорвать любые попытки переговоров по урегулированию конфликта.

Захарова считает, что действия ВСУ не продиктованы обстановкой на линии фронта, а носят целенаправленный характер и направлены против гражданского населения. Она также отметила, что внутри самой Украины Зеленского уже называют фашистом. В качестве примера дипломат привела высказывания лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, в отношении которой в стране возбудили уголовное дело.

