Во Владивостоке трое детей погибли при пожаре в квартире

Прокуратура начала проверку после гибели троих детей при пожаре во Владивостоке

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте происшествия работают экстренные службы.

Во Владивостоке в результате пожара в квартире погибли трое несовершеннолетних. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, жертвами стали дети в возрасте трех, шести и девяти лет. В момент начала возгорания взрослых рядом не было. Пожарным удалось локализовать пламя на площади 30 квадратных метров.

На месте происшествия работают экстренные службы. Прокуратура Приморского края взяла дело на контроль. Ведомство установит причины и обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мурманской области 84-летнюю пенсионерку подозревают в убийстве двоих человек. По мнению правоохранительных органов, пожилая женщина специально подожгла диван в своей квартире, из-за чего две ее соседки отравились угарным газом. Подозреваемую уже задержали и доставили в медицинское учреждение. В ходе психолого-психиатрической экспертизы врачи проверят ее адекватность. Следственные органы продолжают устанавливать причины и мотивы произошедшего в рамках расследования уголовного дела об убийстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.