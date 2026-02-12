Захарова: Запад не отказался от планов оторвать Белоруссию от России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Он готовится к реваншу в республике.

Запад не отказался от идеи оторвать Белоруссию от России и готовится к реваншу в республике. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очевидно, что западники не отказались от своих устремлений оторвать, в том числе и сделать это любыми способами, братскую нам республику от России, готовиться к реваншу. Видимо, поджидают удобный момент», — заявила дипломат.

Мария Захарова напомнила, что в 2020 году западный режим уже пытался через «агентов влияния» организовать на территории Белоруссии очередную «цветную революцию», однако тогда власти республики смогли пресечь эти попытки.

Также официальный представитель МИД РФ отметила, что вероятный государственный переворот в Белоруссии перечеркнул бы все достижения строительства Союзного государства и создал бы очередной очаг нестабильности на западных границах России.

По словам Захаровой, Россия и Белоруссия сотрудничают во многих сферах, в частности в сфере безопасности, координации спецслужб и внешней политики.

Ранее Мария Захарова заявила, что власти европейских стран оказались в тупике и не знают, как выйти из сложившейся ситуации в отношениях с Москвой. По ее словам, Европа продолжает политику противодействия России, но уже сталкивается с негативными последствиями собственных действий. Дипломат отметила, что население европейских стран может не простить своим правительствам текущий политический курс и даже потребовать «сатисфакции» — возмещения ущерба. В качестве примера она привела дискуссии в Германии.

