Любовь не выдержала азарта: в Сочи мужчина спустил накопления невесты на ставки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После содеянного он собрал свои вещи и переехал в хостел.

В Сочи задержали 30-летнего уроженца Саратова, который похитил и проиграл в букмекерской конторе 200 тысяч рублей, принадлежащих его сожительнице. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Правоохранительные органы установили, что задержанный мужчина имел давнюю зависимость от азартных игр. Ранее он уже лишился крупной суммы собственных средств и предпринял попытку «отыграться», использовав для этого чужие сбережения. Фигурант дождался момента, когда его возлюбленная отправится на работу, после чего забрал из дома все ее деньги.

Злоумышленник поставил всю сумму на кон, однако удача вновь отвернулась от него, и он полностью лишился похищенных финансов. Чтобы избежать встречи с потерпевшей, мужчина спешно собрал личные вещи и попытался скрыться, обосновавшись в одном из местных хостелов, где впоследствии и был обнаружен полицией.

На данный момент в отношении азартного россиянина инициировано уголовное производство. Согласно нормам действующего законодательства, жителю Саратова может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В ходе следственных действий выяснилось, что мужчина целенаправленно планировал кражу, надеясь быстро вернуть проигранное ранее, но в итоге лишь усугубил свое положение. Сейчас подозреваемый находится под стражей, а следователи продолжают выяснять все обстоятельства совершенного преступления в рамках возбужденного дела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.