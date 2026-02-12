«У нас нет тарелок»: Burger King ответил на хейт из-за акции «Накорми тарелочницу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Сеть фастфуда прокомментировала скандал вокруг кампании.
Накануне 14 февраля Burger King запустил промо-наборы с названиями «Накорми тарелочницу», «Цыпочки в твоем вкусе» и «Она скажет «да». Часть пользователей сочла такую рекламу оскорбительной и обвинила компанию в сексизме, призвав «отменить» бренд. В пресс-службе сети заявили, что кампания задумывалась как ироничная и не направлена против женщин.
«Мы видим, что акция вызвала разные реакции в социальных сетях — от поддержки и ироничного восприятия до критики», — заявили в пресс-службе.
Представители компании пояснили, что подобные инфоповоды обычно получают полярные оценки и компания внимательно относится ко всем откликам. Там подчеркнули, что кампания носит юмористический характер и обыгрывает известный мем, а использованный термин относится к стереотипному поведению, обсуждаемому в цифровой культуре, а не к женщинам как таковым.
Представители сети добавили, что не планируют извиняться, поскольку не вкладывали в коммуникацию дискриминационного смысла, и отметили, что «в ресторанах „Бургер Кинга“ даже нет тарелок», — сказала представитель компании.
