Опаздываете на работу из‑за снегопада? Теперь это не повод для увольнения

На сторону сотрудников все чаще встают российские суды.

Непогода теперь является уважительной причиной для опоздания на работу. На сторону сотрудников все чаще встают российские суды. Если из-за снегопада или мороза вовремя не пришла электричка или, например, не завелась машина, штрафовать или увольнять незаконно. Однако нужно будет доказать, что эти обстоятельства действительно были непреодолимыми. Как это работает, узнала корреспондент «Известий» Александра Чигринская.

Такой снегопад, как сейчас, вряд ли может доставить кому-то серьезные неудобства. Да, снег бьет в лицо. Да, неприятно, но не более. А вообще, разбушевавшаяся стихия может стать причиной настоящего коллапса, о последствиях которого лучше задуматься заранее.

Например, заранее выйти из дома, заранее расчистить машину. Четкому внутреннему распорядку тут можно поучиться у самого снежного региона страны — Камчатки. Иначе вот так опоздаешь на работу. А тебе раз — и вместо доброго утра — выговор. Диана из Челябинска, например, досрочно вышла из декрета. Перед работой заводила ребенка в сад — дважды опоздала из-за сбитого расписания автобусов. Начальство попросило повременить с трудовыми буднями и вернуться к исполнению материнских обязанностей.

«Для меня это было тяжело. 40 тысяч в месяц, которые я получала, — это немного, но для нас это была помощь», — рассказывает Диана Дмитриева.

Ну, а если речь про кардинальные меры, когда увольняют сотрудника, не добравшегося в метель до офиса, то такие решения можно оспорить. В январе Верховный суд встал на сторону уволенной жительницы Подмосковья. И погода — главный аргумент. Лазейка — в самом Трудовом кодексе. Называется — уважительная причина. Но нужны доказательства.

«Допустим, распечатку с сайта Гидромедцентра, либо сайта МЧС, либо транспортных компаний, которые окажут перевозку пассажиров у себя на сайте, могут у себя такую информацию разместить. Вот это будет являться основанием для освобождения его от дисциплинарной ответственности», — объясняет управляющий партнер юридической компании, юрист Виктор Скрипченко.

То есть такой справки — о том, что электричка задержалась — суду достаточно. Сколько поезда к зиме не готовь — а сильный мороз или вьюга вносят свои коррективы.

«Оль, я опять застрял. Уже второй раз. Во дворе все это замерзло у нас то, что нападало. И вся эта каша превратилась в лед. По итогу, короче, жуткая колея».

Казалось бы, просто кружочек жене, а если говорить на языке закона — видеофиксация препятствия, которая тоже может помочь.

«Доехал до середины, остановился, чтобы пропустить машины, которые едут по главной дороге, и потом тронуться не смог, так как застрял в этой каше», — поделился житель Новосибирска Владимир Чанчин.

Защититься помогут и новости в СМИ о том, что стихия разбушевалась. Скриншот маршрута такси тоже подходит. И даже если на руках ничего нет — можно побороться.

«Тогда убедительно рассказывать, что произошло, потому что против вашего слова — слово работодателя», — подсказывает генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов.

Все мы люди. Нам свойственно опаздывать, ошибаться, а еще хитрить. Где правда — одному только судье известно. Но разбираться будут.

«Когда у нас прямо город завалило снегом в хлам и гололед. У нас весь бэк-офис перешел на удаленку, потому что невозможно так работать», — рассказывает руководитель международного кадрового агентства по подбору персонала «Амалко», HR-эксперт Гарии Мурадян.

Удаленка — тоже вариант — чтобы точно никто не ссылался на погодные обстоятельства. Ну и чтобы сотрудники работали в комфорте, конечно. Но не во всех профессиях так можно. Главное — если вы оказались в такой же западне, как герои этих роликов, сразу же предупредите своего руководителя. И если что — переписку можно будет приложить в суде в качестве доказательства.

