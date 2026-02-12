«Кристаллически чистый человек»: отец вице‑губернатора Фалейчика не верит в вину сына

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Еще вчера скромный образ чиновника подчеркивал близость к народу.

В деталях коррупционных схем сейчас разбираются в Челябинской области. Этим утром сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора региона. Андрея Фалейчика подозревают в получении взятки. Только по одному из эпизодов сумма насчитывает несколько миллионов рублей.

По версии следствия, чиновник сдавал в аренду детский лагерь Копейска, когда был главой округа. Как чиновнику удавалось проворачивать такие махинации, выяснил корреспондент «Известий» Владислав Хлебодаров.

Андрей Фалейчик в привычной шапке и куртке, на привычном рабочем месте. Но вместо приема граждан в его кабинете обыски силовиков. Еще вчера скромный образ чиновника подчеркивал близость к народу. Сегодня вызывает вопросы у следователей. Заместителя губернатора Челябинской области обвиняют в получении огромной взятки.

«Мне непонятна вообще задержка. Этот человек — труженик. Кристаллически чистый человек. У него кроме работы больше в жизни ничего… Нету, так сказать, другого интереса», — заявил отец Андрея Фалейчика Михаил.

По версии следствия, чиновник «брал на лапу» постоянно. Взятки шли, в том числе, от известного в Челябинской области бизнесмена Михаила Блейзера. Андрей Фалейчик помог коммерсанту выиграть конкурс на аренду муниципального детского лагеря «Юность».

По сути, это готовый бизнес со всей инфраструктурой. Учитывая льготные условия аренды, лагерь — лакомый кусок для бизнеса. Дать взятку чиновнику оказалось выгоднее, чем строить свою базу отдыха.

Возбуждение уголовного дела, в первую очередь, связано с руководством Андрея Фалейчика Копейской администрации. Именно ей принадлежит детский лагерь «Юность».

Уголовные дела заведены и на бывших коллег-заместителей чиновника. Их считают посредниками в передаче денег. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал понять, что Фалейчику за преступления не дадут спуска.

«Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания», — написал губернатор.

На высоком посту Андрей Фалейчик курировал в регионе строительство, дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство. Для бюджета — самые затратные сферы. И самые интересные для коммерсантов. Не исключено, что в ходе расследования у большого чиновника появятся и другие эпизоды нарушения закона.

