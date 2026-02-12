Умер звезда фильма «Догма» Бад Корт

Фото: www.globallookpress.com/tl1

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Популярный американский актер скончался после продолжительной болезни.

Популярный американский актер Бад Корт скончался в штате Коннектикут после продолжительной болезни. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на его давнюю подругу Дориан Хэннауэй.

Артист получил мировую известность благодаря главной роли в картине Хэла Эшби «Гарольд и Мод», вышедшей на экраны в 1971 году. В этом фильме, ставшем культовым, Корт воплотил образ 19-летнего юноши, одержимого темой смерти, который находит смысл жизни благодаря дружбе с 79-летней Мод, пережившей Холокост.

За эту работу актер был номинирован на престижные премии BAFTA и «Золотой глобус». Его партнерша по фильму Рут Гордон помогла создать уникальный экранный дуэт, который зрители пересматривают уже более 50 лет. Кэмерон Кроу описывал эту историю как ленту о том, как старая женщина, любящая жизнь, учит молодого человека, влюбленного в смерть, искусству жить.

Творческий путь Уолтера Эдварда Кокса, взявшего псевдоним Бад Корт, начался в Нью-Йорке. Он переехал в Лос-Анджелес, где его талант заметил режиссер Роберт Олтмен, пригласивший юношу сначала в ленту «МЭШ», а затем на главную роль в эксцентричной комедии «Брюстер Макклауд».

Карьера артиста могла сложиться иначе, если бы не тяжелая автомобильная авария в 1979 году. Последствия катастрофы потребовали множества оперативных вмешательств и серьезно ограничили его физические возможности. Тем не менее, Корт продолжал работать, снявшись в таких проектах, как «Догма», «Схватка», «Водная жизнь» и озвучивая персонажей в анимационных сериалах о Супермене. У покойного остались брат, три сестры и многочисленные племянники, а памятная служба в его честь пройдет в Лос-Анджелесе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда «Отелло» Изольда Лидарская умерла в больнице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.