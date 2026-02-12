Кровавая бойня: во Флориде при массовом убийстве погибли граждане России

Фото: www.globallookpress.com/North Port Police Department

Предполагаемый преступник совершил суицид.

Шесть человек, включая граждан России и Украины, были убиты в результате серии вооруженных нападений в двух городах штата Флорида утром 12 февраля. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Согласно официальным заявлениям правоохранительных органов, виновником трагедии стал 51-летний Рассел Кот, житель Форт-Лодердейла. Мужчина расправился со своими жертвами в Сарасоте и Форт-Лодердейле, после чего покончил с собой.

«Шесть человек в Сарасоте и Форт-Лодердейле, штат Флорида, мертвы. Полиция назвала это серийным убийством, совершенным одним и тем же подозреваемым в среду утром. Подозреваемый тоже найден мертвым», — отметили представители телеканала.

Следствие установило личности погибших и выяснило их происхождение. В Форт-Лодердейле были убиты 46-летняя Лариса Блюдая и ее 18-летний сын Бен Азизов. Выяснилось, что Кот ранее сожительствовал с этой женщиной. Список жертв продолжился в Сарасоте, расположенной в нескольких сотнях километров.

Там преступник застрелил 49-летнюю Ольгу Грейнерт, 61-летнего петербуржца Анатолия Йоффе, 66-летнюю уроженку Днепропетровска Флориту Столяр и 39-летнего Ярослава Блюдого. По данным социальных сетей, Столяр и Йоффе были супругами. Полиция полагает, что все убитые были связаны между собой через Блюдаю. На данный момент мотивы действий Рассела Кота остаются загадкой для следователей, работа на местах преступлений продолжается.

