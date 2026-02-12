Посреди дороги в Шанхае образовалась «Дыра в ад»

Фото: 5-tv.ru

Инженерная авария в Китае привела к появлению огромного провала в центре городской стройки.

В Шанхае из-за протечки, возникшей в ходе строительных работ, произошло масштабное обрушение дорожного полотна на перекрестке. Об этом сообщает издание STHeadline.

Инцидент случился на территории строящегося объекта, который еще не успели официально сдать в эксплуатацию. Очевидцы зафиксировали на видео, как огромный пласт асфальта стремительно погружается вниз, формируя глубокую впадину. В зону бедствия также попала временная техническая постройка, которая буквально рухнула в образовавшуюся яму на глазах у напуганных очевидцев.

Согласно имеющейся информации, аварийный участок закреплен за организацией China Railway Tunnel Group. Разрушение произошло в границах проведения инженерных изысканий на восемнадцатом участке линии Цзя-Минь.

«Дорога начала быстро обрушиваться, проваливаясь в землю, а расположенное рядом импровизированное рабочее здание также упало в яму. Провал продолжал расширяться, и рабочие быстро разбежались», — отметили журналисты.

Сразу после происшествия ответственные службы ввели в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы локализовать последствия утечки и предотвратить дальнейшее осыпание грунта под транспортной развязкой.

В начале февраля текущего года в столице Египта Каире под землю ушли два торговых павильона — цветочный салон и кондитерская. Там глубина провала составила порядка 15 метров, а причиной стало резкое оседание земли в районе автозаправочной станции. Тогда в результате инцидента пострадали два человека, находившиеся внутри зданий. В Шанхае на данный момент ведутся восстановительные работы и детальное изучение причин возникшей неисправности коммуникаций.

