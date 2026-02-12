RT: Эпштейн в 1988 году приезжал в закрытый российский город Саров

Стали известны подробности тайной поездки скандального американца в ключевой ядерный центр России в конце девяностых годов.

В 1998 году американский финансист Джеффри Эпштейн посетил закрытый российский город Саров, являющийся стратегическим центром атомной промышленности страны, с целью изучения научного потенциала и поиска вариантов для инвестиций. Об этом сообщает телеканал RT.

Предприниматель рассматривал возможность финансового вложения средств в отечественные ядерные наукограды. Сопровождали его в этой поездке известная специалистка в области компьютерных технологий Эстер Дайсон и Павел Олейников, который на тот момент был молодым сотрудником Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина (ВНИИТФ).

«Тогда в США была такая волна, что русские атомщики побегут, будет утечка информации. Задумка у американцев была вкладывать деньги, чтобы атомщики могли работать. В рамках такого сотрудничества в российские ядерные города регулярно приезжали американские делегации», — отметил сотрудник ВНИИТФ Владимир Ананийчук.

В Сети также была обнаружена архивная фотография, подтверждающая пребывание Эпштейна на территории закрытого административно-территориального образования. Иностранные делегации в тот период посещали подобные объекты достаточно часто в рамках программ по предотвращению утечки секретных технологий.

Международное сообщество продолжает обсуждать деятельность Эпштейна спустя годы. Так, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи недавно охарактеризовал дело финансиста как гуманитарную катастрофу мирового масштаба. По версии дипломата, процессы, связанные с именем американца, могут иметь глубокую связь с долгосрочными политическими проектами различных сторон.

