Футболист начал зарабатывать крупные суммы только после встречи с ней.

Телеведущая Юлия Барановская заявила о личной причастности к профессиональному и финансовому триумфу своего бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина, и своего коллеги Александра Гордона. Секрет успеха она раскрыла во время участия в развлекательной программе «Пожалуйста, не рассказывай».

Звезда отметила, что ее экс-партнер начал зарабатывать по-настоящему крупные суммы только после встречи с ней. Она продемонстрировала брендовые сапоги от Dior, которые сохранились у нее со времен отношений со спортсменом. В шутливой форме Барановская подчеркнула, что до знакомства с ней футболист не был столь обеспеченным.

«Это от прошлой жизни осталось. У меня был парень небедный, неплохо зарабатывал. Но только когда меня встретил, до этого как-то нет», — прокомментировала телеведущая.

Помимо воспоминаний о жизни с известным футболистом, Юлия не упустила возможности подшутить над своим многолетним напарником по телеэфиру Александром Гордоном. Она прямо заявила коллеге, что до начала их совместной работы он был востребован в гораздо более узких кругах. Намекая на его прошлые проекты, теледива отметила рост его популярности именно после их творческого союза.

«У тебя то же самое! Кто тебя знал, пока я в твоей жизни не появилась?! Вел там себе программу с учеными, по ночам!» — добавила ведущая.

Гордон отреагировал на данные высказывания лишь сдержанной и спокойной улыбкой, никак не опровергнув слова напарницы.

Отношения Барановской и Аршавина продолжались около десяти лет. За это время у них родилось трое детей. Однако пара так и не оформила отношения официально.

Громкий разрыв произошел в 2012 году, когда будущая звезда экрана находилась в ожидании третьего ребенка. Спустя годы между бывшими сожителями продолжаются судебные разбирательства.

Осенью прошлого года спортсмен обратился с исковым заявлением о снижении размера алиментных выплат, пояснив, что текущие расходы превышают половину его ежемесячных доходов. Аршавин настаивает на пересмотре сумм в рамках действующего законодательства.

