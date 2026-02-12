В один клик: врачи смогут закрывать больничный через MAX

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Новый порядок позволяет завершить лист нетрудоспособности без визита в поликлинику.

Министерство здравоохранения разрешило медикам оформлять закрытие больничных дистанционно с использованием национального мессенджера MAX. Это следует из документа Министерства здравоохранения России.

«Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности», — заявлено в документе.

Если состояние пациента вызывает вопросы или требуется продлить период нетрудоспособности, специалист вправе назначить очный прием. Удаленно можно завершить и больничные, оформленные по уходу за заболевшим членом семьи, при карантине или в случае угрозы распространения опасных инфекций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве запустили новый способ подтверждения статуса пенсионера через мессенджер MAX: теперь для получения скидки достаточно показать на кассе самообслуживания QR-код из приложения. Система автоматически распознает данные и активирует льготу без предъявления бумажных документов или социальной карты.

По словам статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова, технологию планируют внедрять и в регионах. Он отметил, что даже небольшие магазины смогут использовать решение благодаря сканеру Госуслуг. Кроме того, приложение позволит подтверждать возраст при покупке товаров с ограничениями, например энергетиков.

