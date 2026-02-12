Любовь без последствий: какие анализы необходимо сдать перед первой близостью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Многие половые инфекции не имеют симптомов, поэтому зараженный может даже не подозревать о их наличии.

День Святого Валентина — время свиданий и новых знакомств, однако врачи напоминают: ответственность за здоровье партнера не менее важна, чем эмоции. Чтобы защитить репродуктивное здоровье, гинеколог Юлия Франкевич в беседе с изданием URA.RU порекомендовала парам проходить обследование совместно еще до начала близких отношений.

«Открытый разговор о здоровье и совместное обследование — признак зрелости и доверия между партнерами», — сказала врач.

Многие «скрытые» инфекции могут никак себя не проявлять годами. Человек может даже не знать, что заражен. А тем временем эти болезни серьезно вредят здоровью и могут лишить возможности иметь детей.

В обязательный список анализов для начала близких отношений входят: ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты. Чтобы узнать о других скрытых инфекциях, таких как хламидиоз или гонорея, понадобится специальный мазок (ПЦР-тест).

Экстренные меры

Если незащищенный контакт уже произошел, Юлия Франкевич советует действовать быстро. В течение первых 15 минут обработайте половые органы антисептиком. Это не дает 100% гарантии, но существенно снижает концентрацию возможных возбудителей.

В первые сутки также необходимо обратиться к врачу. Специалист назначит поэтапную диагностику, так как у каждой инфекции есть свой инкубационный период.

Когда идти в лабораторию?

Сдавать все анализы на следующее утро после свидания бессмысленно — инфекциям нужно время, чтобы проявиться в организме. Врач рекомендует придерживаться следующего графика: через одну неделю после контакта сделать ПЦР-диагностику на основные инфекции, еще через семь дней сдать первый анализ на ВИЧ, на третью неделю после незащищенного секса обследоваться на сифилис, через шесть недель после близости сдать анализы на гепатиты, а через три месяца повторно провериться на ВИЧ.

Ранее сообщалось, что анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) официально ввели в реестр доступных для сдачи по ОМС. Женщины могут сдать еще ряд анализов на приеме у гинеколога абсолютно бесплатно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.