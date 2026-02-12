Пожилой мужчина по ошибке выкинул 20 золотых слитков

Фото: www.globallookpress.com/Evguenii Matveev

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он едва не лишился накоплений всей своей жизни из-за досадной неосторожности во время уборки.

В итальянском городе Торре-Лапилло, расположенном в провинции Лечче, 57-летний местный житель случайно выбросил в мусорный контейнер жестяную коробку с 20 золотыми слитками. Об этом сообщает портал RMF24.

По имеющейся информации, общая стоимость утраченных драгоценностей оценивалась примерно в 120 тысяч евро. Мужчина, проживающий в регионе Апулия, на протяжении многих лет собирал эти активы в качестве личных накоплений. Пропажу ценного бокса владелец обнаружил лишь спустя сутки после инцидента.

Осознав масштаб катастрофы, итальянец немедленно обратился за содействием в правоохранительные органы. Полицейские оперативно приступили к расследованию, начав с изучения записей камер наружного наблюдения, которые подтвердили версию расстроенного заявителя.

Выяснилось, что к моменту обращения за помощью коммунальные службы уже успели опустошить баки и вывезти отходы на крупную свалку в соседний населенный пункт Удженто. Сотрудникам полиции и представителям технических служб пришлось организовать масштабные поиски на территории полигона среди тонн мусора. Удача оказалась на стороне итальянца: жестяная емкость со всеми слитками внутри была найдена в целости и сохранности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пенсионер отправил золото мошенникам, спрятав слитки в банке с соусом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.