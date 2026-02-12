Живет на два адреса: почему прописка в Лефортово сулит проблемы для Ларисы Долиной

Смена регистрации несет риски для Долиной при будущих сделках с недвижимостью

Из-за новой регистрации в районе Лефортово народная артистка Лариса Долина может столкнуться с рядом серьезных бытовых и юридических препятствий. Об этом сообщает издание MK.ru.

Несмотря на наличие официальной прописки по месту жительства дочери и внучки, сама артистка приняла решение арендовать более просторную квартиру, расположенную в центральной части Москвы, что фактически разделило ее фактическое пребывание и юридический адрес.

Смена места регистрации влечет за собой сложности в получении определенных социальных благ. Как отмечают эксперты, певице теперь будет значительно труднее воспользоваться бесплатной медицинской помощью в государственных учреждениях. Хотя маловероятно, что звезда такого уровня часто посещает обычные поликлиники.

Кроме того, возникнут неудобства при участии в избирательных кампаниях, так как для голосования Долиной придется лично прибывать по адресу прописки.

Также специалисты подчеркивают возможные риски при будущих сделках с недвижимостью. Потенциальных покупателей квартиры в Лефортово может отпугнуть имя звездной жительницы в списках зарегистрированных лиц. Это связывают с недавним громким скандалом вокруг имущества артистки, который еще долго будет оставаться на слуху у общественности.

Существует также предположение, что певица намеренно не стала оформлять регистрацию в своем загородном доме в Подмосковье. Подобный маневр позволил ей сохранить текущий размер пенсионных выплат, часть которых могла бы быть утрачена при смене региона проживания.

На данный момент Долина продолжает трудиться в усиленном режиме, надеясь в будущем накопить средства и выкупить квартиру, которую она сейчас снимает. Желание обрести собственный дом в центре мегаполиса требует от звезды эстрады значительных финансовых вложений.

