Космическая праща: Илон Маск построит гигантскую катапульту на Луне

Предприниматель планирует запускать спутники без ракет.

Американский миллиардер Илон Маск намерен возвести на Луне промышленный завод и установить колоссальную электромагнитную катапульту для вывода объектов на орбиту. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, основатель SpaceX поделился своими амбициями с сотрудниками стартапа xAI, подчеркнув необходимость создания лунной базы для производства «умных» спутников. Новая концепция предполагает отказ от традиционных ракет-носителей в пользу магнитных сил, которые будут разгонять грузы до второй космической скорости прямо с поверхности спутника Земли. Маск призвал команду «отправляться на Луну», заявив, что масштабы интеллекта, достижимые при использовании космических вычислений, выглядят «невероятно захватывающе».

Ранее бизнесмен считал лунные миссии лишь помехой на пути к колонизации Марса, однако теперь он рассматривает Луну как важнейший промежуточный этап. По мнению Маска, создание самодостаточного поселения на земном спутнике может занять менее десяти лет, в то время как на освоение Красной планеты уйдет более двадцати лет.

Создание лунной инфраструктуры станет фундаментом для дальнейшего поиска внеземных цивилизаций и расширения присутствия человечества в галактике. Идея использования электромагнитных рельсотронов для запуска грузов обсуждалась учеными еще во времена холодной войны. Отсутствие атмосферы и низкая гравитация делают Луну идеальным местом для таких инженерных решений, позволяя экономить колоссальные ресурсы на топливе.

Реализация проекта сопряжена с серьезными технологическими вызовами, включая борьбу с абразивной лунной пылью и необходимость генерации огромных импульсов энергии. Длина пусковых путей может составить несколько километров, что потребует доставки колоссального количества оборудования с Земли.

Тем не менее, орбитальные центры обработки данных смогут получать почти неограниченную солнечную энергию, находясь вне земных ограничений по охлаждению и площади. Маск описывает свою концепцию как создание «разумного солнца» — глобальной сети ИИ-спутников, работающих в глубоком космосе. Это обеспечит его проектам рост, невозможный в условиях планетарных лимитов и жесткого государственного регулирования наземных сетей.

