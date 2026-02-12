Отказ от документов, платки и строгие посты: что известно о секте, куда могли уйти пропавшие в Петербурге девочки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Бабушка Ирины и Марины Жвалевой раскрыла подробности о культе, к которому могли примкнуть родственницы.

Пропавшие в Петербурге сестры могли уйти в секту под Ульяновском, чей предводитель сидит в тюрьме. Об этом сообщила их бабушка Мария Жвалева в разговоре с 5-tv.ru.

По словам женщины, их мать несколько лет назад заинтересовалась «истинным православием», но со временем это переросло в участие в закрытой сектантской группе.

Жила мама с девочками в доме в Псковской области, их каждый выходные навещал отец, говорит Мария. Мать не работала, единственным кормильцем был ее муж.

«Он, конечно, как муж понимал, что не все в порядке с ней, она давала ему слово, что ни в какие вот эти свои вероисповедания она детей вмешивать не будет. Но получилось наоборот», — рассказывает бабушка.

Год назад мужчина почуял неладное и обманным путем забрал детей и жил с ними в Петербурге. За год дети были на консультациях у психологов и поставлены на учет в поликлинику.

«Сейчас мы точно знаем, что они с матерью. Это достоверная информация, потому что в „ЛизуАлерт“ было прислано видео с какого-то левого аккаунта, на котором девочки со своей матерью, все в платках там, в длинных юбках и так далее. Говорят, что это они», — сказала она.

По словам Марии, старшая дочь Марина отпирается и говорит, что имеет право жить так, как она хочет в свои 18 лет. Она отказывается от документов, соблюдает строгие посты и носит специфическую одежду. Если младшую девочку Иру отцу удалось адаптировать к нормальной жизни, то старшую переубедить не удалось.

Кроме того, в ходе беседы женщина рассказала о личности предводителя этой секты под Ульяновском. Известно, что он сидит в тюрьме, но дело его продолжает жить.

«Он у них же там царь, бог, отец, герой и так далее. И лики его, они у них изображаются на иконах как лик святого, наместника бога на земле», — говорит женщина про лидера секты.

Свою религию адепты культа называют «истинным православием». Бабушка девочек убеждена, что большая часть людей в этой секте психически нездоровы, также есть и материальный интерес. Известно, что для присоединения к культу необходимо внести членский взнос, ради которого люди продают свои квартиры.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пропали две сестры — 11-летняя Ирина и 18-летняя Марина. Как сообщают волонтеры из движения «ЛизаАлерт», последний раз девочек видели 9 февраля по дороге в школу. С тех пор их местонахождение неизвестно. Поисковики полагают, что они уже покинули Ленинградскую область.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец пропавших сестер раскрыл детали их исчезновения.

