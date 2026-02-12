«Со взглядом тигрицы»: свекровь заказала убийство невестки за 30 тысяч рублей

В Тюмени свекровь заказала убийство невестки за 30 тысяч рублей

Жертва всего лишь хотела начать новую жизнь.

В Тюмени местная жительница Галина организовала устранение супруги своего сына. Она наняла киллера и заплатила ему 30 тысячами рублей и отечественным автомобилем. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на следователя Следственного комитета РФ Александра Осинцева.

Согласно материалам дела, мотивом преступления стало желание властной женщины единолично распоряжаться судьбой внука после развода родителей. Галина работала завхозом и отличается тяжелым нравом. Женщина не смогла смириться с судебным решением, ограничивающим ее контакты с ребенком.

История противостояния началась еще в 2007 году, когда сын и невестка женщины поселились у нее. Постоянное давление со стороны свекрови, которую окружающие характеризовали как женщину «со взглядом тигрицы», привело к разрыву отношений в 2012 году.

Потерпевшая уехала в Голышманово, надеясь начать новую жизнь. Через суд она ограничила общение сына с отцом и бабушкой.

Однако Галина обратилась к ранее судимому знакомому для исполнения кровавого заказа. В качестве оплаты за расправу женщина пообещала отдать автомобиль сына (ВАЗ 2114) и дала 30 тысяч рублей на покупку оружия. Исполнитель приобрел пистолет с глушителем у криминальных структур и провел тщательную разведку места жительства жертвы.

Трагедия произошла 12 апреля 2013 года, когда свекровь обманом выманила внука из дома, а затем сообщила наемнику, что невестка осталась одна. Исполнитель застрелил 26-летнюю женщину в ее квартире и попытался инсценировать ограбление.

Вскоре преступная схема была раскрыта: киллер выдал заказчицу после задержания. Суд назначил организатору 11 лет колонии, а непосредственному убийце — 14 лет. Осиротевшего мальчика передали на попечение матери погибшей.

