Путину доложили об итогах работы Росимущества за последние три года

Часть объектов федеральной собственности были вовлечены в хозяйственный оборот.

С 2023 года агентство Росимущество внесло в казну 1,5 триллиона рублей. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил глава ведомства Вадим Яковенко.

«Агентство в прошлом году смогло перенести в доход 116 миллиардов рублей. Эти деньги мы получили от приватизации, от аренды земли, от продажи земли, аренды казны. А в целом за три года, с 2023-го по 2025-й, агентство обеспечивало поступление 1,5 триллиона рублей в доход Российской Федерации», — отметил руководитель агентства.

Кроме того, с 2023 года благодаря учету федерального имущества казна пополнилась на 1,2 тысячи объектов, или на 42%. При этом Росимуществу удалось добиться «чистых данных» по федеральной собственности.

«То есть на сегодняшний день данные о государственном имуществе, содержащиеся в реестре федерального имущества, на 100% совпадают с реестром имущества, которое ведет Росреестр. Мы этого долго пытались добиться», — подчеркнул Яковлев.

Он добавил, уже 50% объектов федеральной собственности вовлечены в хозяйственный оборот.

Также глава агентства уточнил, что более 1,2 миллиарда гектаров земли учтено в российской казне. Часть из них сдается в аренду.

Кроме того, с 2023 года удалось разграничить 750 тысяч объектов государственной собственности в новых регионах.

«Мы проводили работу по разграничению имущества в воссоединенных субъектах: в Луганской и Донецкой народных республиках, в Запорожской области, в Херсонской области. На конец 2025 года 750 тысяч таких объектов разграничено, из них 289 остаются в федеральной собственности, это энергосетевые активы, шахты, железнодорожная и портовая инфраструктура, а 460 тысяч объектов остаются в региональной собственности. Мы в 2025 году полностью завершили работу по разграничению объектов федеральной собственности», — пояснил Яковенко.

Проведена ревизия объектов федерального имуществ, находящихся в регионах. Из них 6,4 тысячи были в неудовлетворительном состоянии. Но уже по итогам 2025 года было 3,7 тысячи объектов были отреставрированы. В 2026-м планируется отремонтировать еще полторы тысячи.

