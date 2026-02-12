«Мать их в секту украла»: отец пропавших сестер раскрыл детали исчезновения

Отец пропавших в Петербурге сестер уверен, что они в секте

Фото, видео: 5-tv.ru

В последний раз он видел дочерей утром 9 февраля.

Отец пропавших в Санкт-Петербурге двух сестер — 11-летней Иры и 18-летней Марины Жвалевых - уверен, что мать могла увезти их в секту. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

«Мать их в секту украла. Она жила там год последний, точнее полтора», — прямо заявляет Александр.

По словам мужчины, в последний раз он видел дочерей утром 9 февраля. В тот день старшая сестра Марина вела младшую в школу, а сам Александр отвозил в детский сад самого младшего ребенка. После этого сестры исчезли.

Отец пропавших называет и предполагаемое место, где могут находиться девочки — село Айбаши Старомайнского района Ульяновской области. Там, по его сведениям, базируется организация, известная как «РПЦ Царская империя».

Отец девочек подчеркивает, что его бывшая супруга, находясь в секте, лишила детей необходимых документов, что нарушает права младшей дочери — в частности, право на образование и медицинскую помощь. Мужчина сообщил, что инициировал процесс лишения бывшей супруги родительских прав. Вопрос пока находится на стадии рассмотрения.

В настоящий момент правоохранительные органы продолжают поиски сестер Жвалевых.

