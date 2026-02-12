Пропавшие несколько дней назад сестры могут находиться в секте «Царская империя»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Об исчезновении детей стало известно 9 февраля.

Пропавшие в начале февраля в Санкт-Петербурге сестры могут находиться в секте «Царская империя», лидер которой Леонид Власов в данный момент находится под следствием в Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

11-летнюю Иру и 18-летнюю Марину волонтеры Петербурга ищут с 9 февраля. В последний раз сестер видели, когда старшая отводила младшую в школу.

По данным канала, сестер могла забрать их мать, которая уже давно проживает в секте «Царская империя».

