«Любил учеников как детей»: Москалькова едва сдерживала слезы на прощании с Генрихом Падвой

В своей речи она вспомнила, как адвокат защищал человека, которого обвиняли в краже у него.

На прощание с заслуженным юристом РФ Генрихом Падвой пришла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В своей речи она не смогла сдержать эмоций и рассказала о Падве как о близком друге и выдающемся юристе. Эксклюзивное видео публикует 5-tv.ru.

Москалькова упомянула, что совсем недавно Падва начал вести канал в соцсетях, где делился небольшими историями из жизни. По ее словам, эти рассказы очень точно отражают наши реалии и показывают, насколько сложно защитить права и свободы человека, а также его честь и достоинство.

«Он был флагманом защиты ценности человека… Он любил своих учеников как детей. Он был настолько щедрым, чтобы подарить любовь, тепло и знание. Уникальный человек… Вопрос чести профессионально для него были на самом высоком месте», — отметила она в своей речи.

Кроме того, Москалькова вспомнила один случай, когда Падву обокрали. Нашли подозреваемого, но он был уверен в своей невиновности. Тогда сам Падва взялся за его защиту, проявив высокий профессионализм и личную ответственность. Москалькова подчеркнула, что Генрих Падва был настоящим лидером в защите человеческих ценностей и примером для многих.

Ранее заслуженный юрист РФ Генри Резник отметил, что Генрих Падва останется непревзойденным эталоном преданности своему делу.

