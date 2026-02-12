«Любил учеников как детей»: Москалькова едва сдерживала слезы на прощании с Генрихом Падвой
Москалькова назвала Падву флагманом защиты ценности человека
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина; 5-tv.ru
В своей речи она вспомнила, как адвокат защищал человека, которого обвиняли в краже у него.
На прощание с заслуженным юристом РФ Генрихом Падвой пришла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В своей речи она не смогла сдержать эмоций и рассказала о Падве как о близком друге и выдающемся юристе. Эксклюзивное видео публикует 5-tv.ru.
Москалькова упомянула, что совсем недавно Падва начал вести канал в соцсетях, где делился небольшими историями из жизни. По ее словам, эти рассказы очень точно отражают наши реалии и показывают, насколько сложно защитить права и свободы человека, а также его честь и достоинство.
«Он был флагманом защиты ценности человека… Он любил своих учеников как детей. Он был настолько щедрым, чтобы подарить любовь, тепло и знание. Уникальный человек… Вопрос чести профессионально для него были на самом высоком месте», — отметила она в своей речи.
Кроме того, Москалькова вспомнила один случай, когда Падву обокрали. Нашли подозреваемого, но он был уверен в своей невиновности. Тогда сам Падва взялся за его защиту, проявив высокий профессионализм и личную ответственность. Москалькова подчеркнула, что Генрих Падва был настоящим лидером в защите человеческих ценностей и примером для многих.
Ранее заслуженный юрист РФ Генри Резник отметил, что Генрих Падва останется непревзойденным эталоном преданности своему делу.
