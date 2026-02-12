Песков о росте тарифов ЖКХ в 1,5‑2 раза: повышение таким резким быть не должно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В регионах увеличилось количество жалоб на суммы в квитанциях.

В России недопустимо резкое увеличение стоимости услуг в сфере ЖКХ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

Поводом для обсуждения стали многочисленные обращения представителей прессы, которые указали на вопиющие случаи в ряде регионов. Согласно предоставленным данным, в некоторых субъектах страны граждане столкнулись с тем, что суммы в квитанциях выросли сразу в полтора или даже в два раза.

Комментируя сложившуюся ситуацию и отвечая на вопрос о правомерности столь значительных изменений, пресс-секретарь президента подчеркнул: «Таким резким оно быть не должно».

Позиция исполнительной власти находит поддержку и в законодательных органах страны. Ранее в Госдуме указали на необходимость усиления надзора за ценообразованием в этом секторе.

Депутатский корпус единогласно выступает за то, чтобы тарифы на коммунальные услуги оставались объектом особого государственного контроля. Парламентарии настаивают на тщательной проверке обоснованности любых изменений цен, чтобы защитить интересы потребителей и предотвратить необоснованную нагрузку на бюджеты домохозяйств.

Правительство и депутаты намерены совместно следить за тем, чтобы индексация платежей проходила плавно и обоснованно, исключая скачкообразный рост стоимости ЖКУ в будущем.

