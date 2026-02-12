Мир на грани: Земле грозит необратимая климатическая катастрофа

Фото: 5-tv.ru

Есть 16 ключевых элементов, которые приведут планету к неотвратимым последствия.

Мир может быть гораздо ближе к опасному климатическому рубежу, чем считалось ранее. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале One Earth, передает The Guardian.

По мнению ученых, продолжающееся глобальное потепление способно запустить цепочку климатических «переломных моментов». Это процессы, которые усиливают друг друга и могут привести к переходу планеты в состояние так называемого «парникового эффекта».

В этом случае температура и климатические условия окажутся значительно хуже, чем при сценарии повышения на 2–3 °C. Такой рассматривается на сегодняшний день.

Уже теплее, чем за 125 тысяч лет

Исследователи отмечают, что при нынешнем росте глобальной температуры примерно на 1,3 °C экстремальные погодные явления уже наносят серьезный ущерб. Они уносят жизни, разрушают инфраструктуру и подрывают экономику.

По словам доктора Кристофера Вольфа, крайне сложно точно предсказать момент наступления переломных точек, поэтому действовать необходимо заранее.

«Преодоление даже некоторых из этих пороговых значений может привести к тому, что планета превратится в теплицу. Политики и общественность в значительной степени не осознают риски, связанные с тем, что по сути станет необратимым переходом», — сказал эксперт.

Он добавил, что глобальная температура, вероятно, уже достигла уровня, сопоставимого с любым периодом за последние 125 тысяч лет. При этом, концентрация углекислого газа может быть самой высокой за последние два миллиона лет.

16 критических элементов

Авторы работы обобщили данные о 16 ключевых элементах климатической системы, которые могут достичь точки дестабилизации. Среди них:

ледниковые щиты Гренландии и Антарктиды;

горные ледники;

полярный морской лед;

вечная мерзлота;

субарктические леса;

тропические леса Амазонии;

атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ)

и другие.

Ученые предполагают, что некоторые из этих систем уже близки к переломным точкам. В Гренландии и Западной Антарктиде процессы могут быть фактически запущены.

Профессор Уильям Риппл отметил, что ослабление североатлантической циркуляции может повысить риск гибели лесов Амазонии. Это, в свою очередь, приведет к дополнительным выбросам углерода и усилит глобальное потепление, создавая замкнутый круг.

3–4 градуса — удар по экономике

Профессор Тим Лентон подчеркнул, что уже при повышении температуры на 3 °C человечество столкнется с серьезными социальными и экономическими рисками. При 3–4 °C экономика и общество могут перестать функционировать в привычном виде.

При сценарии «Земля-парник» температура может оставаться значительно выше уровня 4 °C на протяжении тысячелетий, что приведет к резкому повышению уровня моря и затоплению прибрежных городов.

Еще в 2018 году ученые предупреждали, что подобное развитие событий станет масштабным и разрушительным для человеческой цивилизации.

Возможность предотвратить

Авторы исследования подчеркивают: точный уровень риска пока неизвестен. Однако нынешние обязательства стран по сокращению выбросов считаются недостаточными.

По их мнению, чем дольше откладывается радикальное сокращение использования ископаемого топлива, тем выше вероятность необратимого перехода климатической системы в новое состояние.

Ученые призывают использовать «быстро сокращающееся окно возможностей», чтобы избежать опасных и неконтролируемых изменений климата.

