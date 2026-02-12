«Жизнь рушилась»: Дана Борисова отправила дочь в психиатрическую больницу

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В этом году звездная наследница хотела поступить в университет.

Полина Аксенова, дочь телеведущей Дана Борисова, сообщила, что оказалась в психиатрической клинике из-за обострения психического расстройства. Об этом она рассказал в личном блоге.

Девушка призналась, что ее состояние резко ухудшилось, и ей потребовалось лечение.

«Моя жизнь рушилась из-за диагноза, сейчас я буду лечиться и восстанавливаться. Хочу запустить свое шоу в этом году и поступить в университет. Очень жаль, что подвела всех близких: папу, маму… Простите меня», — написала она.

Новый диагноз

По словам Полины, ранее она знала о наличии у себя биполярного расстройства. Однако уже в стационаре ей поставили другой диагноз — пограничное расстройство личности (ПРЛ). Причиной ухудшения состояния, как утверждает девушка, стали частые вечеринки и беспечный образ жизни.

«Я хочу изменить свою жизнь. Снова стать той милой, классной и доброй девочкой, которую все любили», — отметила она.

Аксенова также рассказала, что на фоне болезни рассталась со своим возлюбленным Артуром. Она публично извинилась перед молодым человеком и выразила надежду на восстановление отношений.

«Мне жаль вас разочаровывать, но жизнь такая…» — добавила Полина.

Дана Борисова ранее неоднократно публично говорила о сложностях в отношениях с дочерью и поддержке, которую оказывает ей в вопросах лечения и реабилитации.

Конфликты с матерью

В 2019 году Полина ушла из дома после жесткого, по ее словам, наказания. Девушка утверждала, что мать сократила ей карманные расходы и ограничила доступ к телефону и интернету. После этого она некоторое время жила у дедушки, затем перебралась к отцу.

В 2024–2025 годах ситуация вновь обострилась. На фоне участия в телепроектах и интервью Полина открыто рассказывала о сложном опыте взросления в семье, где, присутствовали проблемы с зависимостями и тяжелая эмоциональная атмосфера. Она признавалась, что отношения с матерью «не очень», и говорила о новых конфликтах, в том числе во время совместного отдыха, после которых они переставали общаться.

Борисова в ответ публично заявляла, что не готова к примирению и ей «нужно время», а также резко комментировала выбор дочери — от профессиональных планов до личной жизни.

Роман и разочарование

В 2025 году девушка начала роман с 35-летним продюсером Артуром Якобсоном. Союз вызвал резкую реакцию матери. Борисова считала избранника дочери слишком взрослым.

Полина и Артур жили вместе. Девушка рассказывала, что в тот период практически не общалась с матерью, а Борисова даже не знала о том, что дочь устроилась стажером-журналистом.

В конце 2025 года стало известно о расставании пары. По данным таблоидов, инициатором разрыва стал Якобсон, а причиной называли его измену. Однако затем последовали примирение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.