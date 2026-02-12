Археологи раскопали викинга-великана со следами трепанации

Фото: 5-tv.ru

Это жуткое захоронение связано с эпохой набегов.

В нескольких километрах от Кембриджа во время учебных раскопок обнаружили массовую могилу, относящуюся к периоду противостояния саксов и викингов. О находке сообщило издание Live Science.

В земле находилась яма с четырьмя целыми скелетами, а также отдельными черепами и костями конечностей. По мнению исследователей, часть останков могла быть расчленена намеренно — не исключено, что их демонстрировали как военные трофеи.

Особый интерес вызвал скелет мужчины необычайно высокого роста — около 195 сантиметров, что примерно на 30 сантиметров превышало средние показатели той эпохи. В его черепе обнаружили аккуратное овальное отверстие диаметром около трех сантиметров.

Ученые предполагают, что это следы трепанации — древней хирургической процедуры. Подобное вмешательство могли проводить для снижения внутричерепного давления. Аномально высокий рост мужчины, как считают специалисты, мог быть связан с избытком гормона роста, что нередко сопровождается сильными головными болями.

Радиоуглеродный анализ одного из найденных скелетов показал, что останки датируются периодом примерно с 772 по 891 год. В IX веке эта территория находилась на пограничной линии между саксами и викингами, и исследователи допускают, что захоронение связано с вооруженными столкновениями того времени.

