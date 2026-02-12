Мошенники нашли способ превращать телефоны россиян в свои банковские карты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Злоумышленники заставляют людей самостоятельно переводить деньги на чужие счета.

Аферисты освоили способ хищения средств, при котором смартфон жертвы фактически превращается в банковскую карту преступников. Сценарий начинается с безобидного звонка — под видом бытовой услуги или уточнения данных. Главная задача — получить код из смс, открывающий доступ к аккаунту на портале Госуслуги. Об этом пишет РИА Новости.

После этого человеку поступает второй звонок — уже якобы от представителей государственной структуры. Собеседник сообщает о «взломе» личного кабинета и убеждает срочно спасать средства. Потенциальной жертве предлагают снять деньги со счетов, удалить мобильный банк и установить новое приложение — якобы для перевода средств на «безопасный счет».

Далее мошенники направляют человека к банкомату. Там его просят внести наличные, приложив телефон к терминалу. Из-за установленной программы устройство распознается как банковская карта, однако средства фактически зачисляются на счет злоумышленников.

Актуальность схемы подтвердила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. По ее словам, использование токенизированных карт преступниками фиксируется уже более года.

Лазарева считает, что установление лимитов и введение периода охлаждения на зачисление средств на токенизированные карты поможет предотвратить ситуации, когда человек под влиянием мошенников оформляет наличный кредит в одном банке, а затем переводит деньги на так называемый «безопасный счет» в другом.

Она пояснила, что злоумышленники убеждают граждан привязать к платежному приложению карту, принадлежащую преступникам, чтобы усложнить отслеживание перевода.

Лазарева рассказала, что затем жертва направляется к банкомату того банка, где открыт счет мошенников, прикладывает телефон и зачисляет деньги на их карту, после чего человека убеждают, что средства находятся в безопасности и карту можно удалить из приложения.

По словам эксперта, для токенизации используются все популярные сервисы бесконтактной оплаты. В заключение Лазарева отметила, что токенизация карт используется во всех популярных сервисах — Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Mir Pay — и начала активно развиваться еще до пандемии, при этом вне зависимости от установленного на устройстве программного обеспечения человек рискует, если действует по указанию преступников, и проблема заключается не в самом смартфоне.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении так называемого «периода охлаждения» по потребительским кредитам. Документ предполагает, в частности, ограничение на внесение наличных свыше 50 тысяч рублей в течение 48 часов после выпуска цифровой карты — мера направлена на борьбу с подобными схемами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники стали звонить на домашние телефоны.

