Мимоза распустилась раньше срока: грозит ли России дефицит цветов к 8 Марта

Поставки могут упасть в четыре раза, а цены — взлететь.

Аномально ранняя весна на юге может лишить женщин привычных букетов на 8 Марта. В Сочи и Абхазии внезапно распустилась мимоза. И весенние цветы до праздника вряд ли доживут. По прогнозам, объем поставок может упасть почти в четыре раза. А вот цены из-за дефицита взлетят. Стоит ли ждать неприятного сюрприза, разбирался корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Мимоза не тот цветок, которым можно удивить Марию на 8 Марта. Ярко-желтые грозди превратились в обыденность, потому что распускаются прямо под окнами. Если это случилось — до весны считай минуты.

«Вот ты любуешься, смотришь из окна, и знаете, каждый раз, в самые холодные дни, ты на нее смотришь, и она греет!» — рассказывает Мария Барышникова.

Один из самых востребованных на рынках первоцветов слишком рано созрел, беспокоятся ценители акации серебристой. Но еще больше взволнованы те, кому эти кисти в букетах дарить. Не тюльпаном единым же пробиваться к женским сердцам. А вдруг завять успеет? Флористы уже начали упражняться с соцветиями.

«Вот такой букетик в преддверии 14 февраля будет стоить примерно три-три с половиной тысячи рублей, я думаю, что на 8 Марта это будет порядка четыре-четыре с половиной тысячи рублей, потому что, как правило, мы получаем цветы по завышенной стоимости на 8 Марта», — объясняет флорист Евгения Калашникова.

Символ весны растет по всему причерноморскому побережью России. Впрочем, огромная доля на наш цветочный рынок поступает из страны души. В прошлом году из Абхазии ввезли 400 тонн мимозы — рекорд за все годы. Прогнозы на этот пессимистичные — поставки могут упасть в три с половиной раза, все из-за того же раннего цветения. Дефицит мимозы может увеличить спрос, а значит и цену.

В самой Абхазии активно приступили к сбору и заверяют, что в этом году не оставят российских женщин без цветов.

«От трех до четырех человек может нарезать коробок 50-60, ну это с весом где-то до 200 килограммов», — отмечает фермер Владимир Овсепян.

Уже совсем скоро всю эту пушистую крону упакуют по коробкам, чтобы отправить в Россию, где мимоза будет радовать своим желтым солнечным цветом, бережно накопленным под южным солнцем.

«По моим данным, около 100 тонн мимозы ежегодно вывозят из нашего района в Российскую Федерацию», — рассказывает начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Гаугрыпшского района Республики Абхазия Рафик Григорян.

Спрос на здешний цветок велик. Он больше по размеру, потому что растет южнее. И самое главное — обязательно достоит до главного женского праздника, обещают заготовщики.

«В пакеты ставим, скотчем закрываем, чтобы воздух не попал внутрь», — говорит рабочий.

Флористы прогнозируют среднюю цену за ветку от 100 до 500 рублей. Окончательная стоимость будет зависеть от свежести, качества, пышности и даже Родины цветка.

«Букеты с мимозой очень быстро разбирают на 8 Марта, поэтому лучше делать предзаказ. Особенно на мимозу», — отмечает флорист Екатерина Ушакова.

Но и цена, и спрос на мимозу так же хрупки и быстротечны, как и ярко-желтые соцветия. Независимо от их количества, после праздников на прилавках обычно все равно остаются ветки, которые засохнут, так и не превратившись в комплимент в чьей-то вазе.

