«Косячил я прилично»: Барщевский о том, чему его научил Падва

Адвокат никогда не злился и давал философские советы.

Заслуженный юрист РФ Генрих Падва останется символом современной российской адвокатуры. Об этом на похоронах адвоката заявил заслуженный юрист России Михаил Барщевский.

«Есть символы. Вот символ русской адвокатуры, российской адвокатуры — Плевако (Федор Плевако — юрист конца XIX — начала XX веков. — Прим. ред.). Было много других адвокатов. Хороших, прекрасных адвокатов. Вот символом российской адвокатуры современной в любом случае останется Генрих Падва», — сказал Барщевский.

Он отметил свою удачу — быть учеником Падвы. И, несмотря на совершаемые в юности ошибки, юрист не помнит, чтобы его педагог когда-либо злился.

«Мне в какой-то мере повезло, Генрих Павлович был одним из моих учителей. <…> Он был классный. Он был остроумным. Он был легким. Я никогда не видел его злым, что интересно. Хотя косячил в свое время я прилично. Но он как бы не злился. Он учил. И давал советы такие, знаете, философские», — вспоминал Барщевский.

