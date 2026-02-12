Напавший на техникум в Анапе спрашивал у студентов о количестве людей на входе

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перед нападением молодой человек пытался выведать у одногруппника некоторые данные.

Напавший на техникум в Анапе 17-летний студент пытался выведать у одногруппников о том, сколько людей будет на входе в учебное заведение перед тем, как открыть огонь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, показав детали переписки с преступником за 11 февраля.

«Людей много на входе?» — спросил студент.

«А ты что задумал?» — ответил его собеседник.

Спустя 20 минут студент открыл стрельбу на входе в образовательное учреждение. В результате нападения огнестрельные ранения получили несовершеннолетний учащийся, сотрудница учреждения и охранник. Последний скончался.

По словам директора учебного учреждения Евгения Пономарева, погибший мужчина проявил настоящий героизм. Правильные решения и четкие действия охранника помогли избежать жертв среди студентов и преподавателей.

Подозреваемый был задержан и допрошен по обстоятельствам совершенных им преступлений. Ему предъявили обвинения в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержан одногруппник студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы. Молодой человек подозревается в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство.

