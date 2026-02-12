Фото, видео: www.globallookpress.com/Elena Mayorova; 5-tv.ru

У молодежи новый тренд. Те, кому еще нет тридцати, бросают все и массово едут на вахту. В социальных сетях сотни историй успеха о нереальных заработках и крутых переменах. На своих страницах блогеры показывают настоящий северный рай — живописные закаты на фоне заводских труб и огни месторождений в полярной ночи.

Число резюме на работу вахтовым методом увеличилось сразу на 97%. На фоне такого ажиотажа мгновенно активизировались аферисты. В погоне за романтикой и большими деньгами люди обращаются в кадровые агентства. Только идеальные условия и гарантии трудоустройства часто оказываются лишь красивыми обещаниями.

«Зарплату они мне говорили одну, а когда мне скинули название организации, я выяснил, что там зарплата другая — на 30 тысяч меньше, чем они говорили. Попросил вернуть деньги. А они сказали, что они все условия выполнили и деньги они не вернут. Как выяснилось, что я такой не один», — рассказал пострадавший Александр Гущин.

И таких историй — сотни. Под влиянием яркой рекламы люди собирают документы, платят деньги, даже влезают в долги ради работы мечты. Хотя попасть на месторождение — еще не гарантия успеха. Многие оказываются не готовы к тяжелой жизни в условиях вечной мерзлоты. О них в роликах не рассказывают.

