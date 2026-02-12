Два лагеря: Песков о попытках Европы идти на диалог с Россией

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом президент РФ Владимир Путин никогда не отказывается от контактов.

Воинственные настроения европейских политиков сегодня прокомментировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Старый свет сейчас разделился на два противоборствующих лагеря, но перспективы есть только у одной стороны.

«Действительно, в Европе образовались два лагеря. Кто-то все больше начинает говорить о том, что несмотря ни на что, с русскими надо начинать разговаривать, и это созвучно нашему подходу. А кто-то по-прежнему держится прежнего подхода, совершенно недальновидного, совершенно нерационального и неразумного — о том, что нужно оборвать все контакты... Это политическая неграмотность, политическая близорукость, не более того», — резюмировал пресс-секретарь президента.

Ранее Дмитрий Песков напоминал, что у России имели место контакты с Францией, которые при желании помогут наладить диалог двух стран на высшем уровне.

В Кремле обратили внимание на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости восстановления отношений с нашей страной. Однако на данный момент Россия не получала каких-то индикаций о том, что желание наладить контакт присутствует. Накануне французский лидер заявил о восстановлении каналов связи с Россией на техническом уровне и сказал, что уже предложит нескольким европейским политикам возобновить диалог с РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.