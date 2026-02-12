Больше не нужно носить удостоверение: пенсионеры подтверждают льготы через мессенджер MAX

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Эта же функция поможет при покупке товаров, имеющих возрастную маркировку.

Московским пенсионерам показали, как подтвердить свой статус через мессенджер MAX. Теперь достаточно отсканировать QR-код из смартфона на кассе самообслуживания — и система автоматически активирует скидку.

«Сейчас мы работаем с субъектами Российской Федерации по внедрению такой технологии в региональных магазинах, в региональных сетях. Сегодня уже существует технология, при которой кассир, даже не имея такого программного обеспечения, как у крупных торговых сетей, может отсканировать QR-код, сгенерированный в приложении Max, благодаря сканеру Госуслуг», — рассказал статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

С помощью приложения появится возможность не только подтверждать право на скидки, но и возраст. Например, при покупке энергетиков.

