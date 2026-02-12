Мужчина избил бывшую девушку скалкой, укусил ее и вырвал волосы

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

В Великобритании суд вынес приговор 29-летнему мужчине, который совершил зверское нападение на свою бывшую сожительницу в ее собственном доме в Уоллсенде. Об этом сообщает издание The Mirror.

По данным следствия, инцидент произошел 19 сентября 2025 года, когда нетрезвый мужчина без приглашения проник в жилище через заднюю дверь. Оказавшись на кухне с бутылкой водки в руках, злоумышленник набросился на женщину. Он нанес ей множественные удары кулаками по лицу и телу.

Агрессия была настолько неконтролируемой, что мужчина буквально выдирал волосы из головы пострадавшей и кусал ее за руки, причиняя невыносимую физическую боль.

В ходе судебного разбирательства прокурор восстановила детальную картину происшедшего. Когда жертва попыталась защититься с помощью скалки, нападавший отобрал предмет и сам начал избивать ее этим инструментом. Даже попытка вмешательства друга сына пострадавшей не остановила изверга.

«Это было жестокое нападение. Отчет службы пробации указывает на то, что вы представляете высокую опасность серьезного вреда как для потерпевшей, так и для общества в целом», — сказала судья.

Защита настаивала, что злоумышленник находился под воздействием алкоголя и лекарств, из-за чего плохо помнит детали. Однако сам мужчина признал свою вину и выразил раскаяние.

В итоге его приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Также в отношении него был установлен запретительный судебный приказ сроком на пять лет, запрещающий любые контакты с пострадавшей.

Отмечается, что у осужденного уже имеется более 70 судимостей, в основном за кражи.

Потерпевшая, получившая серьезные травмы и кровоподтеки, заявила, что теперь живет в постоянном страхе и намерена сменить место жительства, чтобы обезопасить себя в будущем. Психологическое состояние женщины остается тяжелым из-за пережитого длительного истязания.

