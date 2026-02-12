«На острие всех проблем»: Генри Резник о работе Генриха Падвы

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

В Москве прощаются с именитым адвокатом.

Адвокат Генрих Падва останется непревзойденным эталоном преданности своему делу. Об этом заявил в своей речи его коллега заслуженный юрист РФ Генри Резник во время траурной церемонии. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru.

«Имя Генриха Падвы вписано золотыми буквами в историю отечественной адвокатуры. Он останется непревзойденным эталоном преданности профессии», — сказал он.

Резник рассказал, что Падва выбрал свое дело еще со студенческих лет. Адвокат с грустью добавил, что они собирались отпраздновать юбилей Падвы — 95 лет. Однако он не дожил всего несколько дней.

«Генрих Павлович Падва оказывался на острие всех проблем, которые были исключительно важны для адвокатуры и для общества», — сказал он в своей речи.

Прощание с Генрихом Падвой проходит в Москве в траурном зале по адресу Маршала Тимошенко, 25. Адвоката не стало 9 февраля 2026 года в возрасте 94 лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стал инсульт. Юрист работал со многими известными и влиятельными личностями. Например, доверителями Падва были актер Владислав Галкин и экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

С 1971 года Падва входил в состав Московской городской коллегии адвокатов, а с 1985 стал частью ее президиума и НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов. В 1989 Генриха Падву назначили на пост вице-президента Союза адвокатов СССР, а после и Международного союза адвокатов. С 2002 года он был юристом Адвокатской палаты города Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, каким был Генрих Падва. Он участвовал в самых рискованных процессах, брался за, казалось бы, безнадежные дела.

