В России пересмотрят наименование «среднее профессиональное образование»

Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

В России пересмотрят наименование «среднего специального образования». Такое распоряжение значится в списке поручений презента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер поручил рассмотреть вопрос о смене наименования уровня образования, которое получают выпускники техникумов и колледжей.

«Рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования „среднее профессиональное образование“», — говорится в поручении.

Президент ждет доклад по этому вопросу до 1 июля 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поручил Минобрнауки разработать и направить в высшие учебные заведения рекомендации по обеспечению благоприятных условий для студенток, родивших ребенка во время учебы.

А также проанализировать востребованность ясельных групп и заняться их поддержкой и развитием.

Кроме того, в Госдуме приняли закон о жилье для студентов с детьми или состоящих в законном браке. Будет утвержден единый порядок распределения жилплощади в общежитиях во всех вузах России. Информация о доступных для заселения помещениях будет публиковаться в открытом доступе.

