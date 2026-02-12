Актер Артур Смольянинов* объявлен в международный розыск по делу о фейках об армии

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На его недвижимость и имущество наложен арест.

Актера Артура Смольянинова* официально объявили в международный розыск в рамках расследования дела о распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По данным ведомства, специалисты завершили сбор доказательств и дали полноценную юридическую оценку публичным высказываниям знаменитости. Следствие установило, что, находясь за пределами страны, мужчина в ходе беседы с представителями одного из зарубежных онлайн-изданий озвучил информацию о действиях российской армии, не соответствующую действительности.

В связи с этим фигуранту было заочно предъявлено обвинение, а на его недвижимость и иное имущество на территории России судом наложен арест.

Ранее против уехавшего из страны артиста было инициировано производство по статье об организации публичного распространения фейков о ВС РФ. Российская сторона предпринимала попытки наладить взаимодействие с иностранными коллегами, направляя соответствующие запросы о правовой помощи для объективного расследования, однако получила официальный отказ в сотрудничестве.

На данный момент предполагается, что Смольянинов* может находиться на территории Латвии. Помимо уголовного преследования, в отношении него также ведутся исполнительные производства по принудительному взысканию задолженностей, возникших из-за неоплаты административных штрафов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд оштрафовал Смольянинова* за нарушение закона об иностранных агентах.

* — Включен в реестр иностранных агентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.