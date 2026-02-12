Задержан одногруппник студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Его подозревают в подстрекательстве.

В Краснодарском крае задержан соучастник подозреваемого в совершении ряда преступлений в техникуме Анапы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в своем канале в мессенджере MAX.

«Следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю в ходе расследования уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Анапы, подозреваемого в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия, установлен соучастник фигуранта», — говорится в заявлении.

Молодой человек подозревается в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство. Согласно версии следствия, еще в ноябре 2025 года 17-летний злоумышленник сообщил своему приятелю, что собирается напасть на техникум, убить педагогов и студентов. Зная об этом, его одногруппник стал склонять молодого человека к совершению преступления.

Подозреваемый задержан и допрошен. Уголовные дела соединены в одно производство.

