Континентальная Европа начала импорт газа из Великобритании впервые за три года

По прогнозам, запасы СПГ в ЕС должны закончиться в течение нескольких дней.

Впервые с 2023 года северо-западные страны континентальной Европы импортируют газ в таком большом объеме из Великобритании. Об этом сообщило издание EADaily.

Уровень запасов сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе (ЕС) упал до самого низкого уровня за два года. Поэтому начались большие поставки этого топлива из Соединенного королевства. По данным оператора газотранспортной системы стран ЕС ENTSOG, со 2 по 9 февраля в Бельгию пришло 140 миллионов кубометров, а затем поставки выросли до 25 миллионов кубометров топлива в сутки.

При этом в аналогичный период прошлого года импорта газа из Великобритании не было вообще, а в 2024-м поток составил всего 11 миллионов кубометров.

Больше импорт СПГ в ЕС был лишь в 2023 году. Тогда нехватка этого природного ресурса была связана с введением рестрикций и контрсанкций на поставки российского топлива. При этом в некоторых странах тогда еще не было собственных терминалов СПГ. Поэтому газ заказывали в терминалы Великобритании.

По данным GIE, запасы этого топлива в ЕС 9 февраля упали до 39,2 миллиарда кубометров. То есть хранилища заполнены на 36%. По прогнозам, газ должен закончится в течение недели.

В Нидерландах хранилища заполнены на 18,8%, а в Германии — на 26%. Во Франции запасов в 400 миллионов кубометров хватит не более чем на пять-шесть дней.

При этом в Германии компании не хотят запасать газ в больших объемах, так как это невыгодно. Поэтому приходы холодов становятся «неожиданностью». В этом сезоне объемы СПГ в данной стране упали до значения 2013 года. Но тогда нарастить поставки помог «Газпром».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Венгрия подала иск в европейский суд из-за запрета ЕС на российские энергоносители.

