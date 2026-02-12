Территорию нефтеперерабатывающего завода в Ухте атаковали дроны ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте работают оперативные службы.

На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте Республики Коми зафиксировано возгорание — территорию атаковали дроны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн.

«Сегодня наш регион подвергся атаке украинских беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы», — уточнил глава республики.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

«Руководство предприятий и организаций принимает необходимые меры для обеспечения безопасности всех граждан и предотвращения возможных рисков», — добавил Гольдштейн.

После начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, субъекты Российской Федерации регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины. При этом применяются не только беспилотники, но и ракетные удары, направленные на приграничные районы страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.