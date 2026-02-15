«Похоже на алкоголь»: секс перед сном помогает крепче спать

Фото: www.globallookpress.com/Elena Sikorskaya

Эксперт рассказала, кому интимная близость приносит больше пользы.

Интимная близость перед сном может стать естественным способом улучшить качество ночного отдыха. Об этом рассказала психофизиолог Кристен Холмс, объяснив, почему секс и сон тесно связаны, передает Daily Mail.

По ее словам, дело не только в физической усталости, которая может вызывать сонливость. Во время сексуальной активности в организме происходит сложный выброс нейрохимических веществ, влияющих на настроение и уровень расслабления.

«В каком-то смысле секс похож на алкоголь тем, что „одна рюмка“ может раскрепостить вас, создать атмосферу близости и расслабления», — отметила эксперт

Она пояснила, что от возбуждения до оргазма организм вырабатывает целый комплекс нейромедиаторов и гормонов, концентрация которых достигает пика во время кульминации. Эти вещества способствуют ощущению удовольствия, доверия и эмоциональной близости.

Гормоны, которые «выключают» стресс

Одним из ключевых факторов является окситоцин — так называемый «гормон любви». Он помогает снижать уровень кортизола, основного гормона стресса.

Одновременно высвобождается серотонин, отвечающий за хорошее настроение и расслабление. Во время оргазма у мужчин и женщин также повышается уровень пролактина, который временно снижает возбуждение и способствует чувству комфорта и умиротворения.

«Таким образом, секс и сон действительно взаимосвязаны: чем лучше секс, тем крепче сон, и наоборот», — подчеркнула доктор Холмс.

Что говорят исследования

Связь между сексуальной активностью и качеством сна подтверждают научные данные. Обзор 43 исследований, опубликованный в 2023 году в Journal of Sexual Medicine, выявил значимую взаимосвязь между частотой интимной близости и продолжительностью сна.

В прошлом году ученые провели эксперимент в домашних условиях с использованием цифровых трекеров сна. В отличие от лабораторных исследований, участники жили обычной жизнью, а устройства фиксировали время засыпания, длительность сна и количество ночных пробуждений.

Результаты показали, что в те ночи, когда добровольцы занимались сексом или мастурбацией непосредственно перед сном, они просыпались значительно реже.

Согласно данным трекеров, в «сексуальные» ночи люди бодрствовали в среднем 16 минут, тогда как в дни без интимной активности — почти 23 минуты. Эффективность сна (доля времени, проведенного во сне по отношению к времени в постели) увеличивалась примерно на два процентных пункта — до 93,4%.

Женщины выигрывают больше

Авторы работы отметили, что положительное влияние интимной близости на сон оказалось более выраженным у женщин.

После секса или мастурбации женщины спали дольше и меньше времени бодрствовали ночью. Эти данные ставят под сомнение популярный стереотип о том, что мужчины после оргазма мгновенно засыпают, тогда как женщины остаются бодрыми.

Ученые предполагают, что ключевую роль играет гормональный фон и различия в реакции нервной системы на оргазм.

Не только романтика, но и здоровье

Исследователи подчеркивают, что регулярная сексуальная активность может положительно влиять не только на сон, но и на общее самочувствие. Это работает за счет снижения уровня стресса и улучшения эмоционального состояния.

Тем не менее специалисты напоминают: важен контекст. Положительный эффект чаще связан с близостью и доверием между партнерами, а не только с физической разрядкой.

В итоге интимная близость может стать не просто романтическим завершением дня, а естественным способом помочь организму переключиться в режим восстановления.

