«Япония вспоминала о притязаниях»: Захарова о суверенитете над Курилами

Российский суверенитет над Курильскими островами пересмотру не подлежит. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Таким образом дипломат прокомментировала митинги, прошедшие в разных городах Японии 7 февраля. Шествия были приурочены ко Дню северных территорий — так в стране называют Курильские острова. Захарова отметил, что данные действия носят «провокационный и антироссийский характер».

«Высшее руководство Японии снова вспоминало о неких притязаниях на часть российских курильских островов, которое Токио упорно почему-то называет «северными территориями», — говорит Захарова.

Дипломат также обратила внимание на то, как японская сторона увязывает тему Курил с Украиной и задалась вопросом: для чего нужны эти параллели? Если же Токио желает дать комментарий по этой теме, то лучше для этого использовать факты террористических атак киевского режима по мирному населению и социальной инфраструктуре, уверена Захарова.

