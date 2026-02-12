«Япония вспоминала о притязаниях»: Захарова о суверенитете над Курилами
Захарова: российский суверенитет над Курилами пересмотру не подлежит
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Дипломат также обратила внимание на то, как японская сторона увязывает тему принадлежности острова с Украиной.
Российский суверенитет над Курильскими островами пересмотру не подлежит. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Таким образом дипломат прокомментировала митинги, прошедшие в разных городах Японии 7 февраля. Шествия были приурочены ко Дню северных территорий — так в стране называют Курильские острова. Захарова отметил, что данные действия носят «провокационный и антироссийский характер».
«Высшее руководство Японии снова вспоминало о неких притязаниях на часть российских курильских островов, которое Токио упорно почему-то называет «северными территориями», — говорит Захарова.
Дипломат также обратила внимание на то, как японская сторона увязывает тему Курил с Украиной и задалась вопросом: для чего нужны эти параллели? Если же Токио желает дать комментарий по этой теме, то лучше для этого использовать факты террористических атак киевского режима по мирному населению и социальной инфраструктуре, уверена Захарова.
Ранее 5-tv.ru передавал слова представителя МИД РФо том, что европейские власти не понимают, как выходить из ситуации с Россией.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.