Не единственный: ученые выяснили, сколько раз человек влюбляется за жизнь

Daily Mail: человек в среднем влюбляется дважды за свою жизнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Неужели родственные души — это миф?

От «Титаника» до «Дневника памяти» — массовая культура годами внушает идею единственной, судьбоносной любви. Однако в реальной жизни, как показало новое исследование, «тот самый» человек может быть не один. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты Институт Кинси выяснили, что большинство людей влюбляются в среднем дважды за жизнь.

Что показал опрос

В исследовании приняли участие 10 036 одиноких людей в возрасте от 18 до 99 лет. Участникам задали прямой вопрос: «Сколько раз за свою жизнь вы испытывали страстную любовь?»

Результаты оказались показательными:

14,2% заявили, что никогда не испытывали страстной любви;

27,8% влюблялись один раз;

30,3% — дважды;

16,8% — трижды;

10,9% — четыре раза и более.

Таким образом, наиболее распространенным ответом оказался вариант «дважды».

Ведущий автор исследования доктор Аманда Гессельман отметила, что люди часто говорят о влюбленности. Однако это первое масштабное исследование, в котором был задан конкретный вопрос о том, сколько раз человек испытывает страстную любовь в течение жизни.

Возраст имеет значение

Исследователи обнаружили, что возраст положительно коррелирует с количеством случаев влюбленности. Старшие участники чаще сообщали о большем числе романтических переживаний по сравнению с молодыми.

Авторы работы, опубликованной в журнале Interpersona, подчеркнули, что до сих пор было мало данных о том, как часто люди испытывают страстную любовь и как это связано с демографическими характеристиками.

По их мнению, если страстная любовь действительно является важным элементом романтических отношений и связана с улучшением психического и физического здоровья, то понимание частоты таких переживаний имеет научное и социальное значение.

Родственная душа — миф

Полученные данные ставят под сомнение популярную идею о «единственной половинке». Большинство людей, согласно результатам опроса, способны влюбляться более одного раза.

Исследователи отметили, что тот факт, что средний показатель составляет два случая страстной любви, говорит о ее распространенности. Большинство людей хотя бы раз испытывают это чувство, однако для каждого конкретного человека оно возникает нечасто.

По мнению авторов, страстная любовь носит эпизодический и порой неуловимый характер.

Почему одни остаются одинокими

Исследование вышло на фоне других научных работ о факторах, влияющих на одиночество. Так, ученые Цюрихский университет ранее пришли к выводу, что чаще остаются одинокими мужчины, люди с высоким уровнем образования и те, кто продолжает жить с родителями.

Соавтор работы Михаэль Кремер отметил, что на вступление в романтические отношения влияют как социально-демографические факторы, например, уровень образования. Но также эффект оказывают и психологические характеристики — в частности текущее эмоциональное состояние.

