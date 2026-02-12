Украинского скелетониста дисквалифицировали за шлем с портретами боевиков ВСУ

Фото: AP/TASS

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован после решения выйти на старт в шлеме с фотографиями боевиков ВСУ. Эта информация следует из релиза Международного олимпийского комитета (МОК).

В МОК пояснили, что использование шлема с подобной символикой запрещено. Спортсмен заявлял о намерении выступить в нем на Играх 2026 года в Италии, подчеркнув, что хочет почтить память атлетов, погибших в конфликте.

«Мы получили формальное письмо по поводу этого шлема. Занимались этой темой с самого начала, МОК полностью понимает желание атлета вспомнить коллег, которые погибли в этом конфликте, также мы помним о других погибших в конфликтах по всему миру, их сейчас идет около 20-30. Вчера состоялась встреча с тренером Гераскевича», — сказал директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

В МОК подчеркнули, что придерживаются принципа политической нейтральности и обязаны следить за соблюдением установленных правил экипировки на Олимпийских играх.

