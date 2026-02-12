«Срыв переговорного процесса»: Захарова о покушении на генерала Алексеева

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Киев готов пойти на все, чтобы помешать достичь справедливого мира.

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтвердило планы Киева сорвать мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Теракт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского (президента Украины — Прим. ред.) на постоянные провокации с целью срыва переговорного процесса», — заявила дипломат.

Как указала Захарова, покушение было совершено как раз в момент, когда начался новый раунд переговоров в Абу-Даби. Это лишний раз показывает, что Киев готов пойти на все, чтобы помешать достичь справедливого мира.

Покушение на офицера было совершено 6 февраля в жилом доме в районе Волоколамского шоссе. Подозреваемый выстрелил в Алексеева не менее трех раз, а потом скрылся с места преступления. Генерал-лейтенанта госпитализировали.

По данным следствия, стрелявшим оказался уроженец Украины Любомир Корба — его задержали в Дубае и экстрадировали в Россию. В Москве также был арестован его пособник Виктор Васин, тогда как предполагаемая наводчица Зинаида Серебрицкая, по имеющимся данным, сумела скрыться на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, как генерал Алексеев выжил при покушении. Решительность военачальника и мгновенная реакция его супруги стали ключевыми факторами.

